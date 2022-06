COURTHÉZON, escale du festival IN d'Avignon en juillet !

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

C’est à Courthézon que Philippe GARCIA a promené son micro cette semaine, pour en découvrir plusieurs aspects plaisants, étonnants même parfois.

Ce samedi était particulièrement animé à l’hôtel de ville de Couthézon, le château néo-renaissance de Val Seille, entre mariage, exposition et kermesse ! Un château qui sera le théâtre d’un spectacle itinérant du festival in d’Avignon ! Mais d’abord, rencontre avec Anne-Marie Pons, déléguée à la culture, qui venait d’officier pour un mariage.

Anne-Marie PONS - Ville de Courthézon

Le festival In d’Avignon décentralisé, c’est une quinzaine de dates sur le Vaucluse, et des communes toutes proches du Gard et des bouches du Rhône.

Le spectacle itinérant du Festival IN d'Avignon passe par Courthézon !

Pour la représentation du spectacle À l’orée du bois à Courthézon, ce sera le Mardi 12 juillet à 20h, au théâtre de verdure du Château de Val-Seille.