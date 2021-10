COURTHÉZON / Nathalie Reynaud soutire le vin après les vendanges.

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

C’est à Courthézon, 6000 habitants, que nous entraîne Philippe Garcia cette semaine ; Courthézon qui fait partie de la Communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze. Sur ces terres, vit et travaille une jeune femme qui éprouve la magie du vin : Nathalie Reynaud, jeune femme énergique et enthousiaste, cinquième génération d’une famille de vignerons établis au lieu-dit « les Bédines » depuis 1880. Aujourd’hui, 19 hectares de vignes dont 4 hectares classés AOC Châteauneuf du pape. Je l’ai retrouvée en plein travail au Domaine familial, le domaine l’Abbé dîne.

Nathalie Reynaud a aménagé son caveau juste à côté de la cuverie. Elle vous emportera par son énergie et vous fera déguster ses cuvées distinguées entre autres par La revue des vins de France, le guide Hachette des vins, Thuriès gastronomie, Gault et millau et beaucoup d’autres.