ENTRAIGUES / BRONDELLO invente et créé de la remorque au semi-remorques d'embouteillage pour toute la France !

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Animation C’est à Entraigues sur la Sorgue que vous nous emmenez cette semaine Philippe Garcia. Une commune de 8500 habitants traversée par la Sorgue. C’est dans la zone artisanale du Couquiou que se trouve une entreprise unique : La société Brondello spécialiste pas loin d’être unique en France de conception et réalisation de remorques et de véhicules spécifiques. Du camion à pizza, aux laboratoires mobiles, habitations, caravanes sur mesure ou bureaux mobiles, podiums, l’entreprise invente et fabrique depuis 2011. Philippe a visité les ateliers avec son jeune créateur Monsieur Brondello…

Les employés de Brondello sont fiers de faire partie de l’entreprise qui recrute toujours des gens habilles et curieux pour rejoindre l’équipe aux créations uniques, inventives, très techniques. Brondello conçoit et fabrique aussi des semi-remorques d’embouteillage qui travaillent de domaine en domaine, ce qui évite de lourds investissements aux propriétaires vinicoles.

Brondello conçoit et créé ses propres machines de productions quand elles n’existent pas. C’est dire le côté novateur de l’entreprise d’Entraigues sur la Sorgue !