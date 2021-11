ENTRAIGUES / Sylvie Bourson a créé le paradis des chiens.

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

C’est à Entraigues sur la Sorgue que vous nous emmenez cette semaine Philippe Garcia. Entraigues sur la Sorgue ou a été créé un paradis… pour chiens : Dog zen paradise, le centre de remise en forme et du bien-être de nos amis les chiens. Et des chats aussi. C’est Sylvie Bourson qui l’a créé en 2013. Ce jour-là, Philippe Garcia a rencontré une maîtresse et son chien venu remuscler ses grosses papattes.

Les séances de remise en forme sont prescrites obligatoirement par votre vétérinaire. Sylvie Bourson assure un suivi précis de l’évolution physique de votre toutou.

Chez Doc zen paradise, on vous propose une formule économique pour laver vous-même votre chien avec un équipement professionnel adaptable en hauteur et des produits naturels.