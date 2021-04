ENTRECHAUX / La sauvegarde du château

La chapelle et Gilbert Guiffray

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

C’est à Entrechaux que Philippe Garcia nous entraîne cette semaine ; Entrechaux, petite commune de 1200 habitants juste à côté de Vaison la romaine. Et ce matin Philippe, on visite le château qui domine le village et tous les alentours.

Une partie du château dans ses murs © Radio France - Philippe Garcia

Gilbert GUYFFRAY, propriétaire du Château d’Entrechaux qui date du Xème ou XIème siècle. Ce dernier, Charpentier au service des monuments historiques, a acquis le château voilà 32 ans. Il vit sur place six mois par an et Préside l’association de sauvegarde du château d’Entrechaux…

Une des vues depuis le château, près de la chapelle © Radio France - Philippe Garcia

Le château d’Entrechaux ne retrouvera jamais son aspect d’origine, si on peut dire, tant il a évolué au fil des siècles. Il s’agit bien de le sauvegarder, c’est-à-dire de sauvegarder ce qu’il en reste ; ce qui est déjà une mission bien hardie pour l’équipe de bénévoles et professionnels qui s’y emploient.

Voûte de la chapelle © Radio France - Philippe Garcia

Le Château féodal d'Entrechaux, 605 rue du château 84340 ENTRECHAUX

Tél : 06 27 84 59 97 (Gilbert Guiffray pour le visiter sur demande)

Page Facebook de l'association de Sauvegarde du château