ISLE SUR LA SORGUE / Depuis 1964, la droguerie Franza résiste en beauté !

Nous nous promenons à l’Isle sur la Sorgue, la « Venise Comtadine » Dans la belle rue Carnot de l’Isle sur la Sorgue, les commerçants mettent un point d’honneur à rendre la rue agréable, plaisante, une rue où il fait bon faire ses achats. C’est le cas de la Droguerie Franza, cette de Brigitte et de son mari Christian.

Christian et Brigitte Franza dans leur droguerie © Radio France - Philippe Garcia

La droguerie Franza de Brigitte est chic et chaleureuse ; on s’y procure cirage, bicarbonate, savons et articles de ménage comme on achèterait le 5 de Chanel dans une belle parfumerie.

La droguerie Franza embaumera aussi le Village de Noël l’Isle sur la Sorgue avec son très beau stand, dès demain vendredi.