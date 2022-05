ISLE SUR SORGUE / Le légendaire Café de France

Nous partons à l’Isle sur Sorgue cette semaine au fil des reportages Philippe Garcia.

Aujourd’hui, on célèbre les 70 ans de Renaud. L’artiste on le sait, a ses adresses à l’Isle sur Sorgue, dont ses cantines : Le bouchon, Les cocottes et on peut le croiser au Café de France, face à la collégiale Note Dame des anges, en plein cœur de la « Venise Comtadine ».

L'équipe du Café de France avec son patron (tout à droite) Étienne Maréchal © Radio France - Philippe Garcia

Depuis 5 ans, c’est Etienne Maréchal, ancien de l’industrie pharmaceutique, entre autres secteurs d’activité. Un jour il a décidé de reprendre l’établissement immortalisé par une photo qui a fait le tour du monde : La photo en noir et blanc prise par Willy Ronis en 1979 ; Encore un symbole pour la légende de la douceur de vivre à l’Isle sur Sorgue.

L'ambiance rétro du Café de France - Café de France Isle sur Sorgue

Le café de France 14, place de la liberté 84800 Isle sur la sorgue