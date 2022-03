JONQUERETTE ART ET CULTURE / Sculptez dans la joie avec Thomas Pataï

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

C’est à Jonquerettes, petite commune de 1500 habitants à côté de Vedène, que nous emmene Philippe Garcia. Aujourd’hui, on prend des cours de sculpture sur pierre et sur argile.

Le côté sculpture sur pierre avec au centre, le Maître, Thomas PATAÏ (Ici début d'une sculpture sur pierre) © Radio France - Philippe Garcia

Avec l’association Jonquerettes Art et Culture présidée par Jean-Pierre Ménard. Le mercredi après-midi de 14h à 17h, on sculpte, on façonne l’argile. Cet après-midi-là, sur le thème d’un visage de femme africaine.

Quelques sculptures sur pierre réalisées par les élèves de Jonquerette ! © Radio France - Philippe Garcia

Les cours de sculpture sont rares dans le Vaucluse et il est possible de suivre les cours de Thomas PATAÏ. Il reste encore des places disponibles. Cela coûte 150€ par trimestre pour 3 heures hebdomadaires par atelier !

Enseignement du travail de l'argile sous la direction de Thomas PATAÎ © Radio France - Philippe GARCIA

Contact Jonquerettes Art et Culture / Téléphone 06 10 75 22 94