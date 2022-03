JONQUERETTES / Sandra ou l'art de magnifier les vieux meubles.

Sandra TREVISAN restaure et embellit un vieux meuble dans son atelier.

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

C’est à Jonquerettes, petite commune de 1500 habitants à côté de Vedène, que la voiture de France bleu Vaucluse fait escale cette semaine avec Philippe Garcia.

Un meuble des années 50 restauré par sandra © Radio France - Philippe Garcia

Première étape dans l’atelier de Sandra TREVISAN qui a créé il y a un an et demie L’atelier des filles. C’est chez elle qu’elle a installé son atelier d’embellissement de nos meubles, qu’ils soient vieux ou récents. Sandra a le goût du beau et elle a fait de sa passion, son métier…

Sandra dans son atelier © Radio France - Philippe GARCIA

L’atelier des filles, chez Sandra TREVISAN, dans le bas du petit village de Jonquerettes.

La page Instagram de L'atelier des filles

Tél. : 06.82.41.81.91 Email : latelierdesfilles_relooking@gmail.com 96 impasse de Thouzon 84450 JONQUERETTES