JONQUIÈRES / JF AUTO spécialiste de l'auto américaine de collection et du hot-rod

C’est à Jonquières que Philippe GARCIA a promené son micro cette semaine . La petite commune de 5000 habitants est connue bien au-delà du département et de la France, grâce un spécialiste automobile très pointu : JF AUTO, entreprise créée il a près de 30 ans par Jean-François GROS qui travaille avec son papa et son frère Philippe ; Il a la passion de la mécanique depuis l’âge de 5 ans. C’est ici à Jonquières que de simples ou grands collectionneurs, des stars du football et du show-biz viennent choisir leur auto américaine de collection ou font construite leur propre hot-rod ! C’est unique en France. On visite un des ateliers avec Jean-François GROS...

Philippe et Jean-François dans leur atelier, devant (pour une fois) une Renault Alpine en cours de restauration © Radio France - Philippe Garcia

JF AUTO, un atelier mécanique pointu, qui va de l’entretien courant toutes marques à la fabrication de hot-rods et customs, la restauration de voitures anciennes ou la préparation mécanique de muscle-cars.

Joujou personnel fabriqué par Jean-François GROS lui-même, dans son "module" de transport © Radio France - Philippe Garcia

JF AUTO à Jonquières c’est une équipe familiale accessible aux compétences reconnues des collectionneurs et personnalités du monde entier pour son expertise et ses compétences techniques très pointues !

Contact JF AUTO