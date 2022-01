JONQUIÈRES / Le bar à couture de Cyrielle

Cyrielle à la retouche © Radio France - Philippe Garcia

Bonjour Hugo !

Animation

C’est à Jonquières que nous passons la semaine avec vos reportages Philippe Garcia ; Jonquières, tout près d’Orange, commue de 5000 habitants, avec ses boulangeries et bars, dont un très original Philippe…

Philippe

L’atelier C, le bar… à couture de Jonquières, créé en 2018 par Cyrielle, après une carrière dans les sociétés textiles du nord de la France, elle est revenue au pays avec son mari. Cyrielle a la passion de la couture depuis l’âge de 5 ans, grâce à son arrière-grand-mère. Elle a un diplôme d’ingénieur-textiles. Elle sait de quoi elle parle. Visite de l’atelier C…

SON

Philippe

L’atelier C, bar à couture de Cyrielle, c’est un atelier de retouches, de créations personnelles qu’elle expose et vend en même temps que celles d’autres artisans d’ici. Vous n’avez jamais fait de couture ? Et bien Cyrielle vous initie et vus permet de réaliser votre propre créations, en bonne compagnie, dans son atelier-boutique très chaleureux.

Hugo

Envie de faire vos premiers pas en couture ? Il ne vous reste plus qu’à franchir la porte du bar à couture de Cyrielle à Jonquières !

