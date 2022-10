LE BARROUX / Commandez le premier whisky au petit épeautre du Château du Barroux !

C’est au Barroux que nous passons la semaine pour en découvrir quelques aspects. Qui dit Barroux pense notamment au château médiéval du XIIème siècle : Un fort médiéval qui grâce à Fanny et Jean-Baptiste Vayson de Pradenne, leurs jeunes propriétaires, amorce un beau virage à… au moins 40° Car c’est au château du Barroux que se prépare le premier Whisky à base d’une céréale de chez nous !

Fanny et Jean-Baptiste, les jeunes propriétaires - NC

Grâce à Fanny, Œnologue, Maître assembleur et petite fille de distillateur, initiée à la distillation par son grand-père et son papa, tous vignerons. Depuis un an, tout est prêt pour élever le premier whisky au château, avec un vieil alambic de 1928, capable de préserver au maximum les arômes. Visite au milieu d’un club de retraités bonhommes et gentiment machistes. Mais la charismatique jeune femme leur donne une bonne leçon de savoir-faire et peut-être aussi de savoir-vivre…

L'alambic de 1928 tours en fonction. - Château du Barroux

La boutique du Château du Barroux offre une belle sélection de Whisky Français avant la sortie de leur propre Whisky, Fanny et Jean-Baptise vous proposent de le précommander avec une réduction de 10%

Vue du château du Barroux - NC

La distillerie et le château du Barroux se visitent sur rendez-vous pour au minimum de 4 personnes. D’octobre à fin avril, tous les jours de la semaine.

Le château du Barroux / Tel : 06 59 13 13 21 / Mail : contact@chateaudubarroux.com

Visite du château adultes 8,5€ / Visite château + distillerie 17,5