LE BARROUX / Double plaisir au château du Barroux : Chapelle aux peintures classées et salon de thé !

Nous retournons dans les vieilles pierres du merveilleux village du Barroux et son château médiéval ; Château qui renferme un trésor. Un trésor de pierres aux murs peints… classés au titre des Monuments historiques.

Nous sommes chez Fanny et Jean-Baptiste Vayson de Pradenne, les jeunes propriétaires du château familial depuis 1928, château qu’ils restaurent avec passion. L'édifice de plus de mille ans dispose désormais une distillerie pour son futur Whisky.

Fanny et Jean-Baptiste de Pradennes, les jeunes propriétaires du château. - NC

À découvrir aussi à l’intérieur du fort, la chapelle Notre dame de la brune. On suit Fanny…

Fanny au cœur de l'extraordinaire chapelle Notre Dame de la brune © Radio France - Philippe Garcia

Double plaisir donc au château du Barroux : on le visite en profitant aussi de ses terrasses aux vues impressionnantes et on termine la visite au salon de thé, qui sur réservation, vous propose sa bonne cuisine. La restauration et le salon de thé sont confiés à Bruno et Yollande, eux-mêmes propriétaires du Salon de thé La maison d’Eugène, dans le village même.

Bruno et Yollande assurent les pâtisseries et les déjeuners au salon de thé du château. © Radio France - Philippe Garcia

Le coût de la restauration de la chapelle Notre Dame de la brune s’établit à un million cinq cent mille €

Contact : 06 59 13 13 21 / Mél : contact@chateaudubarroux.com