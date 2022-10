LE BARROUX / Le grenier d'Églantine, la petite brocante au charme fou

C’est un beau village avec son château médiéval qui le protège que nous allons visiter cette semaine : Le village du Barroux, entre Carpentras et Vaison la romaine que l’on voit de loin grâce au château.

Depuis la rue, Thierry et Serge nous donnent envie de découvrir leurs petits trésors. © Radio France - Philippe GARCIA

Dans ses ruelles pleines de charme, une petite brocante qui n’en manque pas non plus : Le grenier d’Églantine dont le nom est celui de la vielle maison de Serge et Thierry, passionnés d’objets, de services anciens mêlés à des éléments de décoration plus récents ou détournés. Thierry nous fait la visite de ce qu’il aime et scénarise…

L'art de mettre en scène élégamment la petite brocante hétéroclite. © Radio France - Le grenier d'Églantine

Dans la petite brocante Le grenier d’Églantine, tous les coups de cœur sont permis, mais à prix modestes.

Le grenier d’Églantine, c’est rue de la Plane, 84330 Le Barroux / Ouvert tous les dimanches / La page Facebook du Grenier d'Églantine