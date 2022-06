LES ANGLES / L’atelier beaux-arts du sentier des peintres des Angles

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Le vieux des Angles et ses ruelles calmes de caractère ont toujours été un lieu d’inspiration par les peintres de renom, si bien qu’il y existe un Sentier des peintres mais pas seulement .

C’est ici que Serge Lecun artiste-plasticien diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris anime des ateliers et des stages de dessin, peinture avec parfois des modèles vivants ; Au Angles, il a créé L’atelier beaux-arts du sentier des peintres pour initier les amateurs et ceux qui souhaitent avancer dans la maîtrise du dessin et de la peinture. Ce samedi-là, avait lieu un stage en extérieur. L’heure est au choix du matériel dans la salle de la rue de l’église.

Serge Lecun enseigne l’art du dessin et de la peinture en respectant le style de chacun de ses élèves. Il l’accompagne avec la maîtrise de ses différentes techniques : encre, acrylique, pastel, gouache, aquarelle ou huile.

L’atelier beaux-arts du sentier des peintres des Angles vous accompagne toute l’année. Vous pouvez même vous inscrire en ligne !

L’atelier beaux-arts du sentier des peintres des Angles / Serge Lecun au 09 86 57 52 57