LES ANGLES / Un vieux village méconnu, au charme fou !

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Les Angles, outre sa multitude de nouvelles constructions résidentielles qui ne cessent d’augmenter la population locale, ses très nombreux commerces et services, on en oublierait qu’ici, il y a un très beau village ancien : Le vieux village des Angles. Une parenthèse de calme au charme fou, trop méconnu des Anglois eux-mêmes ! On s’y promène ce matin à l’heure où l’air est encore frais, avec Michel Leduc secrétaire de l’association des amis du vieux village des Angles.

Michel LEDUC dans les rues des Angles © Radio France - Philippe GARCIA

Le pain du four banal sera consommé sur place pendant le dîner de la fête annuelle du vieux village des Angles qui aura lieu ce vendredi soir à 19h. Le boulanger qui va entretenir le feu et cuire le pain est celui de la Boulangerie le petit gourmand aux Angles.

À ne pas manquer en vous baladant dans ce merveilleux village, le Sentier des peintres. Car ici, des peintres de renommée internationale y ont posé leur chevalet. Des plaques de lave reproduisent leurs œuvres au fil des ruelles !