MAZAN / Roselyne au pays du fil, des boutons, laines et colis

Et à l’entrée du centre-ville, j’ai rencontré Roselyne qui règne sur le monde des fils, laines, tissus, corons et boutons… Roselyne Floquet est connue de tous les amateurs de couture et de tricots. Sa boutique s’appelle Couture au fil du jour.

Chez Roselyne on trouve vraiment tout pour la couture ! © Radio France - Philippe GARCIA

285 avenue de l’Europe à Mazan, Roselyne est une figure attachante de Mazan, plutôt envahie par les colis en ce moment, car sa boutique est un point Mondial Relay… Besoin d’une braguette, d’un bouton, de laines de toutes sortes, de tissus et fils et mille choses précieuses pour les passionnés de couture ? Roselyne a tout ce qu’il vous faut dans sa boutique Couture au fil du jour.

Couture au fil du jour, c’est 285 avenue de l’Europe à Mazan Téléphone 04 90 69 65 86