MONTEUX / Pascale Denis artiste-peintre, s'exprime sur toile, sur les murs, ou encore sur les meubles !

Découvrez les mille et un visages de votre commune

C’est à Monteux où il y a mille choses à découvrir que vous nous entraînez au fil des reportages de Philippe Garcia.

Là, à la découverte d’une artiste peintre. Philippe L’Atelier Pascale Denis installé dans La traversée des arts ; Étonnante jeune artiste capable à la fois de peindre vos meubles, réaliser des fresques (elle en a réalisé deux dans les rues de Monteux), des trompes l'œil, et des tableaux remarquables au style contemporain. Au fil de notre balade sous la pluie, elle me fait remarquer un canapé peint, installé dans un bar…

Travail sur meuble de Pascale Denis - L'atelier Pascale Denis

La traversée des arts en plein cœur de Monteux, où l’on peut admirer et s’offrir le beau travail des artisans et artistes installés ici. On peut même faire une pause sur la place au bar associatif Le polychrome.

Trompe l'œil de Pascale Denis - L'atelier Pascale Denis

L’atelier Pascale Denis est installé 14 rue de la République, dans la traversée des arts de Monteux. Pascale propose aussi des cours et stages à la demande.

Un des derniers tableaux de Pascale Denis - L'atelier Pascale Denis

L’atelier de Pascale DENIS 14, rue de la république à Monteux

Téléphone 06 61 71 33 17 Toute l'année. Du mercredi au samedi de 10h à 12h et 15h à 18h, le dimanche de 10h à13h (en raison de cours et de chantiers extérieurs, il est préférable de téléphoner avant).

