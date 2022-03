PUJAUT / L'atelier Pijoulin nous régale de ses bons pains.

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Cette semaine on s’installe à Pujaut, commune de plus de 4000 habitants, qui fait partie du Grand Avignon ; Un gros village où il fait bon vivre avec 2 boulangeries dont celle de Régis COSTY.

Ce pâtissier de formation, a travaillé 20 ans dans le nucléaire . Un jour il s’est reconverti dans la boulangerie. Il a repris le dépôt de pain de Pujaut pour créer sa propre boulangerie où sa production fait le bonheur des Pujaulains.

Régis fait aussi des gâteaux "maison". C'était son premier métier. © Radio France - Philippe Garcia

À l’atelier Pijoulin, Régis COSTY ne vend que sa propre production, plus que désirable, avec ses propres pâtisseries, surtout les vendredis, samedis et dimanches. Toute sa viennoiserie est maison, dont ses croissants et pains au chocolat, ce qui est très rare aujourd’hui.

L’atelier Pijoulin c’est 7 rue Alphonse Daudet à Pujaut.

Tél 07 85 75 26 28