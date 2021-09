RASTEAU / Camille et Thomas font revivre la boulagerie du village.

Avec seulement 900 habitants, le petit village de Rasteau jouit d’une immense réputation grâce à ses AOC vins doux naturel et vins rouges secs depuis 2010. Le village qui est vivant grâce à ses commerces :épicerie-presse Au panier gourmand, café, coiffeur, garage et autres artisans, il ne manquait qu’une boulangerie. C’est chose faire depuis trois mois par la volonté de la municipalité. Camille Batelli et Thomas Padilla assurent désormais la fabrication quotidienne du bon et beau pain local. Et les habitants jouent le jeu.

Quelques pains confectionnés par Thomas © Radio France - Philippe Garcia

La boulangerie-pâtisserieL’atelier du vieux moulin est ouverte tous les jours du mardi au samedi et les dimanches matin. C’est Camille Batelli qui vous accueille et qui confectionne elle-même les pâtisseries-maison !

Thomas le nouveau boulanger © Radio France - NC

L’atelier du vieux moulin, c’est 1 rue du vieux moulin à Rasteau

Tél : 06.67.06.89.09

Horaire d'ouverture :

Du mardi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 / Dimanche de 6h30 à 12h30