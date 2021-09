RASTEAU / Christophe Abbes passeur d'émotion, par l'image

Découvrez les mille et un visages de votre commune !

Nous faisons une pause à Rasteau cette semaine, village dont les vins rouges secs AOC Rasteau fêtent leurs 10 ans en tant que « cru ». À cette occasion, plusieurs photographes ont été invités à célébrer l’événement à travers leur regard.

Parmi eux, un jeune photographe : Christophe Abbes. Ce professionnel installé à Vaison la romaine est reconnu aussi bien par les particuliers que les professionnels pour son regard et sa grande technique qui ne cessent d’évoluer, d’épouser les tendances. Portraits, tirages d’art, banques d’images, restaurateurs, hôteliers, propriétaires de gîtes ou maison d‘hôtes ou agences immobilières lui font confiance pour restituer la beauté, l’émotion sous toutes ses formes. Photographe, c’est un métier.

Photos sur le thème de la cuisine - Christophe Abbes

En vous promenant dans le village de Rasteau, vous découvrirez de grands formats de photos réalisé par 10 photographes choisis. Et allez faire un tour sur le site internet de Christophe Abbes et vous comprendrez pourquoi faire appel à un professionnel talentueux de l’image, peut tout changer sans tricher, mais pour restituer magnifiquement beauté des plats, beauté des lieux, beauté des hommes et des femmes.

Photo "immobilier" - Christophe Abbes

D’ailleurs, c’est amusant de voir la différence entre photos amateures et photos professionnelles de Christophe Abbes ; le fameux exercice avant/après est édifiant !

Le site du photographe :www.chrsitopheabbes.com

Son travail sur tout ce qui concerne l'immobilier.