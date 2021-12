ROBION / Anouk MARION et ses santons beaux et très originaux

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Nous passons la semaine à Robion, village de 5000 habitants juste à côté de Cavaillon, avec les reportages de Philippe Garcia qui a craqué pour une santonnière toute récente : Anouk Marion, installée depuis 3 ans seulement, dans sa maison au pied du petit Luberon… Son travail de céramiste s’est éclipsé face à la tradition.

Vous pouvez découvrir et vous offrir les santons d’Anouk Marion sur son site internet. Parmi les nouveautés : le jardinier avec sa cagette de légumes et son gros chou-fleur, un vigneron avec tonneau et dame jeanne, une bergère à genoux avec son petit agneau dans les bras. 7 nouveaux sujets en tout.

Anouk Marion et ses merveilleux santons sera au Salon interrégional du santon les 18 et 19 décembre à Cabrières d’Avignon. Sinon, vous pouvez prendre rdv à son atelier, toute l’année.

Anouk Marion

https://www.santonsdesroures.com/

Tél : 07 67 11 78 78

anoukmarion@hotmail.fr