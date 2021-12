ROBION / Time Out : Frissons garanti à Noël !

C’est dans un escape-game très soigné que nous allons trembler et tenter de résoudre des énigmes en équipes, dans les décors originaux, avec l’entreprise Time to escape créée en 2017 à Robion ; Cette année, David Clément le créateur, a ouvert la Mystères et sortilèges la boutique des sorciers, juste à côté, dédiée aux articles officiels de l’univers Harry Potter et les animaux fantastiques.

Ce Cavaillonnais autrefois dans la distribution d’électro-ménager a créé cette série de 8 parcours sur 2 sites à Robion tout près de Cavaillon ; Un des plus gros escape-game de la région ! On y joue en équipe, en famille, selon les parcours plus ou moins terrifiants…

Après avoir trouvé le bon indice, une porte du bunker s’ouvre sur la terrifiante salle d’expérimentation où l’on pratique l’autopsie d’un zombie avec tous les détails horrifiques qui nous mettent vraiment dans l’ambiance.

Un nouveau parcours sera ouvert avant Noël, sur le thème des poupées qui font peur, une sorte d’atelier hanté…Time to escape est ouvert tous les jours, même pendant les fêtes de Noël.