ROQUEMAURE / La nouvelle librairie Les mots clés

Nous sommes à Roquemaure, commune Gardoise du Grand Avignon cette semaine. Et ici comme ailleurs, on se bat pour le petit commerce de centre-ville, avec des initiatives privées, comme celle de Sophie MALACHANE passionnée de lecture, qui a ouvert en avril dernier, sa propre librairie baptisée Les mots clés. Un espace sur 2 étages, traversant au rez- de chaussée, entre la jolie place de la mairie et la grande place du marché couvert.

Deux coups de coeur de Sophie © Radio France - Philippe Garcia

En ce moment, la librairie Les mots clés de Roquemaure, expose les magnifiques photos du Ventoux, réalisées par le jeune Lenny Vidal. Les mots clés, la librairie de Sophie Malachane, passionnée qui vous donnera envie de lire.

La place de la mairie de Roquemaure où se trouve une des entrées de la librairie. © Radio France - Philippe GARCIA

La librairie Les mots clés, 8 rue de la liberté, 30150 Roquemaure

Téléphone Sophie 06 25 42 14 02