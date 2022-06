SAINT DIDIER / Du crayon à la pelleteuse, Michaël imagine et crée votre jardin.

C’est dans le beau village de Saint Didier, dans le Comtat Venaissin qu’on se promène au fil des reportages de Philippe Garcia ; Saint Didier et son fameux cours bordé de platanes et micocouliers ; Un village où il fait bon vivre. Et si vous avez un jardin, alors là… c’est le paradis sur Terre. Encore faut-il avoir les bonnes idées pour bien l’aménager, le mettre en valeur. Et ça, c’est la spécialité d’un jeune homme connu pour ses créations de qualité qu’il assume du crayon à la pelleteuse car il est paysagiste.

Laurence, propriétaire d'un futur petit paradis privé. © Radio France - Philippe Garcia

Philippe a rencontré Michaël Gonzales-Lopez sur un des ses chantiers à Venasque. Il y aménageait les extérieurs d’une maison contemporaine toute neuve, sur les hauteurs du village.

Michaël Gonzales-Lopez, paysagiste, pense, dessine et crée votre jardin idéal, quels que soient vos goûts et surtout, en fonction de vos moyens.

MGL Paysages, 370 Route de Venasque, 84210 SAINT-DIDIER / mgl.paysage@outlook.fr / 06 74 63 52 46