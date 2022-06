SAINT DIDIER / La renaissance du Château de Thézan, joyau Comtadin classé Monument historique.

C’est dans le beau village de Saint Didier, dans le Comtat Venaissin qu’on se promène au fil des reportages de Philippe Garcia ; Saint Didier où sommeillait depuis tant d’années le Château de Thézan et son merveilleux parc au cœur même du village ! Un trésor méconnu, très longtemps abandonné, qui reprend des couleurs grâce à son couple de propriétaires.

Philippe Emmanuel Renoux et Pierre de Beytia ont acheté le Château de Thézan en avril 2019 ; Un coup de cœur qui au détour de leur changement de vie respectif, les ont conduit à s’y installer et mettre les moyens pour redorer ce joyau Comtadin dans les règles de l’art avec tous les artisans qualifiés. Château inscrit au titre des monuments historiques. Leur but : revaloriser le château pour y habiter, tout en partageant son histoire et ses trésors avec le public. Pierre de Beytia mène la visite, depuis la cour d’honneur…

12 oeuvres monumentales d'Étienne VIARD sont exposées dans le jardin du château jusqu'au 18 septembre. - Château de Thézan

12 sculptures monumentales d’Etienne VIARD qui travaille l’acier corten, acier auto-patiné au bel aspect rouillé, œuvres exposées depuis samedi dans la cour d’honneur et l’immense jardin aux arbres plus que centenaires du Château de Thézan ! Un événement patrimonial conjugué à l’art contemporain à son plus haut niveau.

Le château de Thézan accueille cette exposition exceptionnelle jusqu’au 18 septembre, tous les samedis, dimanches et lundis de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30. Entrée 4 et 3€.

La cour d'honneur du Château de Thézan - Château de Thézan

Château de Thézan, 58 rue du château 84210 Saint Didier / Téléphone : 06 22 88 07 46 / contact@chateaudethezan.com / www.chateaudethezan.com