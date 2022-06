SAINT DIDIER / La réouverture du parc du Château de Thézan

C’est un des plus beaux événements de Vaucluse pour les amoureux du patrimoine et c’est à Saint Didier : propriétaires du château de Thézan depuis 3 ans, ils ont rouvert le parc de leur château au public.

Pierre et Emmanuel les propriétaires du château © Radio France - Philippe Garcia

Le Château de Thézan, fondé à la fin du XVe siècle. Château de plaisance d’abord, puis établissement hydrothérapique. Repris il y a trois ans par deux passionnés d’art : Emmanuel Renoux et Pierre de Beytia, son parc est rouvert au public depuis début juin ; parc d’un 1.4 hectares et d’une grande oliveraie. On vous donne envie de le découvrir avec Emmanuel Renoux…

Une des douze œuvres d'Etienne Viard exposées au château. - Château de Thézan

Emmanuel Renoux et Pierre de Beytia ont rencontré Etienne Viard, sculpteur internationalement connu pour ses œuvres imposantes en acier corten. Ils en ont disposées 12 dans le jardin du château ! Quand on sait que chacune qui pèse entre une et deux tonnes, il fallait bien plus d’un hectare pour les mettre en scène.

La cour d'honneur du Château de Thézan - Château de Thézan

Pour découvrir les extérieurs, le parc du Château de Thézan et cette magnifique exposition d’art contemporain, rdv tous les Samedis, dimanches et lundis. Entrée à 4 et 3€

Château de Thézan, 58 rue du château, 84210 Saint Didier / Téléphone : 06 22 88 07 46