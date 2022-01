ST LAURENT DES ARBRES / Mireile SAVREUX : Les judokas l'adorent...

Mireille Savreux et les élèves adolescents du samedi

Tout près des communes du grand Avignon côté gardois, il y a le beau village de Saint Laurent des arbres ; commune au patrimoine classé "patrimoine historique". Le village de 3000 habitants a aussi son DOJO. Et c’est Mireille Savreux, une femme très estimée qui dirige le club.

Le club sait aussi créer l'ambiance pour les tout-petits - Yosekan judo

Le Yosekan Judo a été créé ici il y a 35 ans par Mireille Savreux, ceinture noire de Judo. Cela fait 50 ans qu’elle pratique. Elle est diplômée d’état depuis de nombreuses années et palme d’or de la Fédération Française de Judo et disciplines associées. Yosekan Judo compte 78 judokas. Samedi matin Philippe Garcia a assisté au cours dédiés aux adolescents filles et garçons.

Après un grave accident de la route, Agnès s'est refait une santé avec le judo. © Radio France - Philippe Garcia

Mireille Savreux anime aussi une session de Taïso pour le renforcement musculaire des femmes sur la base du Judo et des cours de Judo Ju-Jitsu pour l’auto défense.

Adulte, on peut se mettre au Judo sans problème. Mireille Savreux assure ses cours à Roquemaure et Sauveterre. On aura bien compris que l’on peut aborder le Judo à tout âge, même avec certains problèmes physiques.

YOSEKAN Judo Mme Savreux : 06.11.72.22.13 mireille.savreux@sfr.fr