Un jour en Vaucluse

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

C’est à Vaison la romaine que nous partons cette semaine, avec les reportages de Philippe Garcia. Plus exactement dans la ville haute à visiter absolument pour ses calades et ses rues au charme fou qui nous replongent à l’époque médiévale. Là une église, ancienne Cathédrale Sainte Marie de l’assomption qui a vu ses vieilles vitres remplacées par des vitraux artistiques tout neufs et absolument magnifiques. J’y ai rencontré Patrick Neyrat, Président de l’association Les amis de l’église de la cité médiévale.

Une visite incontournable, merveilleuse. D’ailleurs l’ancien cathédrale Sainte Marie de l’assomption accueille l’exposition du talentueux jeune photographe Charles Plumey-Faye. Il y expose de divines photographies de fleurs, de nature ; une vision poétique spirituelle parfaite dans cet édifice religieux assez magique.

Exposition visible dès aujourd’hui et jusqu’au 5 juin.