Un jour en Vaucluse

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

C’est à Entraigues sur la Sorgue que vous nous emmenez cette semaine Philippe Garcia. Une commune de 8500 habitants traversée par la Sorgue. Et par les voitures aussi ! qui ne manquent pas d’apprécier la truite, ou plutôt, le rond-point de la truite et des éphémères, inauguré en 1995, réalisée par le prestigieux forgeron et ferronnier d’art, Maître artisan Jean-Claude Prunaretty. Un monstre merveilleusement réalisé par le Maître-artisan que j’ai retrouvé sur le rond-point, juste à côté du monstre de métal…

La ville d’Entraigues sur la Sorgues lui a confié deux autres réalisations : le rond-point du pas de l’âne avec sa branche de platane, les épis de blé route de sorgue. Jean-Claude Prunaretty a aussi réalisé une roue à Aube à Noves bien que les ronds-points ne soient pas, loin de là, l’essentiel de son travail.

Le Maître-artisan Forge et travaille la ferronnerie très haut de gamme pour les particuliers exigeants et même les monuments de France.