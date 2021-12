Un jour en Vaucluse

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Nous passons la semaine au Thor avec les reportages de Philippe Garcia. Cette commune de près de 9000 habitants abrite un facteur d’accordéons à la renommée mondiale. Celui qui a été éclairagiste à l’auditorium du Thor avant de créer Le piano à bretelles, entreprise du patrimoine vivant, a d’abord suivi une formation de créateur et facteur d’accordéons. Thierry Bénétoux est créateur et facteur d’accordéons et auteur, notamment, d’ouvrages consacrés au piano du pauvre. Sa

Les accordéons Snoopi par Thierry B. du Piano à bretelles sont fabriqués artisanalement au Thor et chez son ami artisan et associé en région parisienne.

Un Snoopi vaut dans les 900€.

Le Piano à Bretelles

5 allée de la Sauge – Zone Artisanale St Louis

84250 LE THOR / Tél : 04.90.33.76.16