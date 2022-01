Un jour en Vaucluse

Cette semaine, nos la passons dans le très joli village de Cucuron avec son emblématique bassin entouré de ses immenses platanes au centre du village. Mais la petite commune de 1800 habitants abrite aussi L’essentiel un lieu d’art et de culture Philippe Garcia…

Un lieu de création et d’exposition de 300 m2 créé par l’association Entre peaux de Clément Richard et Corinne Jacquier, lieu qui accueille un collectif d’artistes, sculpteurs, ferronnier, artisans. On suit Clément Richard dans cet espace comme un très grand loft, lieu de travail et de réception.

Clément Richard compose et le chanteur Beecy ont créé leur groupe ZOO (vidéo)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’essentiel, lieu d’art et de culture, c’est chemin du cagnard au cœur de Cururon.