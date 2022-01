Un jour en Vaucluse

Nous sommes à Cucuron, très joli village du Lubéron qui malgré seulement 1800 habitants, compte une vraie salle de cinéma : Le cigalon, géré par l’association Basilic Diffusion créée en 2012 et qui par convention triennale avec la marie, administre la salle et ses 93 fauteuils très confortables. La mairie est propriétaire des lieux et du matériel. L’association compte plus de 600 adhérents, quatre salariés et des bénévoles investis.. Clémence Renoux fait partie des salariés et ce jour-là, le 1er janvier, officiait avec le concours d’une bénévole…

Clémence et Laurence à l'entrée du cinéma Le cigalon de Cucuron © Radio France - Philippe Garcia

Le cinéma Le Cigalon propose régulièrement des événements et des stages de création de film documentaire, sur cinq jours, de l’écriture à la réalisation, films présentés en salle et sur les réseaux sociaux en fin d’année. Les inscriptions sont à venir pour les vacances de février. Chaque début de mois, Le cigalon projette un film surprise en avant-première. De nombreux spectateurs jouent le jeu !

Les adhérents du Cigalon ne paient ainsi que 5.5 € au lieu de 7.5€ la place au tarif normal.

Sachez que dès le 19 janvier, le cinéma Le cigalon de Cucuron projettera 9 films issus des meilleures critiques 2021 de Télérama.