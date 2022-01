Un jour en Vaucluse

Alice et Angélique, les deux associées de la Compagnie des chats

Les français compteraient 14 millions de chats et environ 8 millions de chiens domestiques. Il n’y a qu’à observer les réseaux sociaux pour constater l’amour des humains pour ces petites boules de poils. Du coup Philippe Garcia nous emmène dans un bar à chats : La compagnie des chats à Avignon.

À la Compagnie des chats, le café à chats solidaire de la rue des Lices à Avignon, il y a en ce moment 9 chats à adopter, toujours en partenariat avec des associations. Visite de l’établissement d’Angélique et Alice…

Donc en allant vous régaler à l’heure du repas déjeuner ou du goûter à La compagnie des chats et que vous craquez pour l’un d’entre eux, Angélique et Alice vérifieront dans un premier temps que votre environnement correspond bien aux besoins du petit félin. Et vous serez mis en relation avec les associations qui ont bien pris soin des minous avant de nous les confier…

Vous décidez d’adopter ? Cela vous coûtera entre 170-180€, ce qui comprend la stérilisation, l’identification, 2 vaccins. Les petits félins de la compagnie des chats ne sont porteurs ni du SIDA du chat, ni de leucose.

La Compagnie des chats, c’est 19 rue des Lices à Avignon / La page Facebook