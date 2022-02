Un jour en Vaucluse

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Aujourd'hui, Philippe Garcia nous emmène chez une joyeuse potière bien connue ici et depuis des années.

Nadine Brancorsini et son atelier-boutique, merveilleusement situé en plein cœur de Sérignan du Comtat, au soleil, sur le cours Joël Estève ; Une boutique lumineuse où depuis trois ans, elle accueille aussi à ses côtés, les artisans de son choix : onze femmes et deux hommes.

Nadine Brancorsini devant son four de cuisson © Radio France - Philippe Garcia

L’atelier-boutique terre et textiles de Nadine Brancorsini rouvre ses portes le 1er avril. Elle revendique les artisans qui exposent chez elle et qu’elle a choisis pour la qualité de leur travail.

L’atelier-boutique Terre et textiles participera les 2 et 3 avril prochains à Plantes et jardins rares, la 22ème édition ! Avant le 1er avril, Nadine ouvre son atelier-boutique sur rendez-vous.

Terre et textiles 7 cours Joël Estève Sérignan du Comtat Jusqu’au 1er avril, sur rendez-vous au 04 90 70 12 85