VACQUEYRAS / Promenade avec Jean-Marie

Découvrez les mille et un visages de votre commune !

Nous sommes à Vacqueyras cette semaine, petite commune au pied des Dentelles de Montmirail dont le Maire est aujourd’hui Philippe Bouteiller.

S’il est très agréable de vivre dans nos villages et petites villes et travailler ailleurs, il est toujours bon de connaître un peu de leur histoire, de saisir l’atmosphère qui imprègne les lieux.

Jean-Michel Gravier raconte l'histoire du clocher de Vacqueyras. © Radio France - Philippe Garcia

Ce soir-là, l’association Vacqueyras animations avait choisi l’ancien maire de Vacqueyras, le cultivé et truculent Jean-Marie Gravier, ancien Maire du village. Nous étions plus de cinquante à le suivre au fil des places et ruelles de Vacqueyras.

Lecture d'un poème personnel à propos du troubadour provençal Raimbault de Vaqueiras. © Radio France - Philippe Garcia

Parmi les éléments du patrimoine de Vacqueyras : Les anciens remparts, la Grand Font (première fontaine publique de Vacqueyras avec son lavoir) les restes du château féodal.

Prochaine visite guidée avec l'Association Vacqueyras animation et Jean-Marie Gravier, samedi 18 septembre à 9h30.