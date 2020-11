VAISON LA ROMAINE / Pépinières Baud, spécialistes du figuier et du grenadier

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Nous sommes à Vaison la romaine cette semaine, à travers les reportages de Philippe Garcia.

Nous sommes dans le quartier très du palis dans la campagne de Vaison la romaine sur une pépinière acquise fin XIXème siècle par l’arrière-grand-mère de Pierre Baud. Son papa a planté les premiers figuiers en 1955. Aujourd’hui l’exploitation s’épanouit sur 4 hectares.

Parmi les variétés les plus savoureuses il y a la ronde de Bordeaux, plus petite qui produit au mois d’août, avec un taux de sucre à plus de 30%, figue qui tient très bien à la cuisson. Pierre Baud a écrit deux livres sur le figuier dont « Le figuier » pas à pas pour ceux qui veulent s’y mettre.

Un des deux livres écrit par Pierre Baud. © Radio France - Philippe Garcia

Les pépinières Baud de Vaison la romaine sont ouverte tous les mercredis après-midi pour choisir votre de figuiers ou grenadiers.