VILLARS / Vachettes et Intervillages

C’est dans le beau village de Villars (Vilar) que nous promenons cette semaine avec vous Philippe ; village dont le comité des fêtes a ressuscité une ville émission de télé très populaire… Interville, devenu Intervillages sous l’impulsion de Thomas Sempietro le Président du Comité et de l’élevage de Clément Maillet. Le but étant de donner un caractère encore plus festif et intergénérationnel aux fêtes d’été de ce village du Luberon. Intervillages qui existent depuis 2 ans et remporté cette année par… Villars !

Outre la préparation des vachettes pour l’Intervillages du coin, l’élevage Maillet de Roussillon met en vente depuis cette année les viandes de la race Camargue et Aubrac. Sur commande.

Si vous souhaitez participer à l’épreuve de la brouette, au taureau-piscine, et autres jeux avec vachettes tous plus drôles les uns que les autres, entre Joucas, Roussillon, Gargas et Villars, l’Intervillages 2023 recherche des communes et des joueurs volontaires. Vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook du Comité des fêtes de Villars !