Passionnés, ils organisent un salon de loisirs créatifs

Depuis une quinze ans, des bénévoles ont crée aux Petites Armoises, à 4km de Le Chesne (Ardennes) l’association Scraptapage qui permet de partager une passion commune, le scrapbooking.

Le scrapbooking est une forme de loisir créatif qui consiste à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu’un simple album photo.

Les membres de l'association ont décidé d'organiser un salon du scrapbooking, qui rassemble à la fois des amateurs et professionnels de ce loisir créatif, des artistes locaux, photographe, vannier, graveur sur verre, etc. à destination d'un public aguerri ou novice.

La 2ème édition du Salon du scrapbooking se déroulera les 24 et 25 septembre 2022 dans la salle du Lac de Bairon sur la Commune de Le Chesne.

Selon les organisateurs, le Lac de Bairon est le lieu idéal pour cet évènement, loin de la cohue des grandes villes, des parkings bondés.

Ici, nous sommes dans un cadre verdoyant et calme, avec son camping, ses restaurants, ses gites et hôtel de 35 chambres qui pourra accueillir les exposants et le public