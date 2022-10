L'équipe du Champagne Ruinart mobilisée lors des journées particulières LVMH

C. Abramowitz

Les 14, 15 et 16 octobre 2022, pour les Journées Particulières organisées par le groupe LVMH, la Maison Ruinart accueille le public dans son vignoble historique de la Montagne de Reims, à Taissy.

La Champagne est un atelier à ciel ouvert. L’Homme y travaille quotidiennement la nature en prenant soin du sol et de la vigne pour récolter une fois par an les précieux raisins. Ils seront ensuite travaillés par les équipes œnologiques, sous la direction du Chef de caves.

Le replay de l'émission disponible

Olivier Cattiaux reçoit Louise Bryden œnologue pour la Maison Ruinart et Olivier Livoir responsable de l’hospitalité.

L'occasion de parler de l'évolution du packaging pour être plus éco-responsable, du projet de vitiforesterie mené avec Reforest’Action et d'actions en faveur de la biodiversité, qui prolonge l'engagement du vignoble Ruinart, labellisé Haute Valeur Environnementale et Viticulture Durable en Champagne depuis 2014.

Entre 2021 et 2023, près de 20 000 arbres et arbustes vont être plantés, répartis sur 4,5 km de haies et 20 ares d’îlots.

Les journées particulières

Lors des Journées Particulières, vous pourrez découvrir les travaux de la vigne et les actions en faveur de la biodiversité menées par Ruinart dans son vignoble.

En plus d’accueillir les visiteurs dans le vignoble historique de Taissy, la Maison Ruinart ouvrira les portes de ses Crayères, anciennes carrières de craie blanche, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Un écosystème artistique

Le pionnier du land art Nils-Udo a été choisi pour créer en 2022 une œuvre témoignant de l’engagement de la Maison Ruinart en faveur de la biodiversité. A Taissy, ces trois sculptures vivantes, véritable écosystème artistique, ont été imaginées et baptisées HABITATS, comme une offrande à la nature. Les visiteurs seront invités à découvrir cette œuvre, ainsi que les travaux de la vigne et les actions en faveur de la biodiversité menées par Ruinart dans son vignoble.



Journées particulières les 14, 15 et 16 octobre 2022

Maison Ruinart - 4 rue des Crayères - 51100 Reims

Vignoble Ruinart - Forêt de Montbré - 51500 Taissy

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.