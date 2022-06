Culture et traditions ardennaises, avec Les Ramounis de Bosséval

C. Abramowitz

Émission avec Les Ramounis de Bosséval, des passionnés du patrimoine culturel des Ardennes. Ils s’habillent comme autrefois, causent le patois et organisent fin juin un rassemblement de 200 danseurs traditionnels pour une grande fête... Témoignages.

Le dimanche 26 juin 2022, les Ramounis de Bosséval organisent un festival à Vrigne Aux Bois, entre Charleville-Mézières et Sedan (Ardennes).

Plus de 200 danseurs venant d'Alsace, des Vosges, de Belgique, du Nord, et des groupes champardennais ainsi qu'n groupe d'antillais de Charleville et les portugais de Revin seront de la partie.

Nous y associeront un marché du terroir ainsi qu'une partie traditions locales

Dans cette émission à écouter via le lecteur en haut de page, Olivier Cattiaux reçoit Monique Bonnaventure animatrice et vice présidente des Ramounis, Jean-Pol Delory président du musée de la fonderie à Vrigne-aux-Bois et Jean-Luc Lambert secrétaire des Ramounis.

Les Ramounis de Bosséval © Radio France

