Passionnés de patrimoine, les bénévoles de CASA proposent des visites

Ils sont passionnés de patrimoine, d’histoires locales et partagent sans compter avec nous. Les bénévoles de l’association CASA se transforment en guide, en ami. En visitant un l'édifice à ses côtes on s’ouvre sur trois dimensions : historique, artistique et spirituelle. Témoignages...

Les Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques (CASA) regroupent des guides bénévoles qui accueillent les visiteurs dans une quinzaine de sites artistiques et religieux en France.

Dans cette émission à écouter sur cette page, Olivier Cattiaux reçoit Noé Bénard président de l'association CASA, Etell Bonhaume guide bénévole durant les communautés d'été, Odile Pinard guide bénévole à Notre-Dame de Paris.

Notre association est nationale, nous recrutons sur tout le territoire, avec une ambition de développement en Champagne-Ardenne

Site internet CASA - Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques

Instagram Guides CASA

Page Facebook Guides CASA

Un peu d'histoire

CASA est née en 1967 dans l’église romane de Brancion en Bourgogne, à l’initiative du père Alain Ponsar. Eglises paroissiales, abbatiales, chapelles et cathédrales romanes, gothiques ou contemporaines : CASA est aujourd’hui présente dans une vingtaine de sites, à la demande des responsables locaux (curé, paroissiens, communauté monastique…). L’objectif de CASA est de proposer des « visites différentes », d’instaurer un dialogue avec le visiteur, de partager avec lui la richesse et la beauté des édifices et d’offrir la possibilité de découvrir la dimension spirituelle des sites. Pendant l’année, des week-ends de formation sont proposés aux guides. L’association « Loi 1901 » a été reconnue d’utilité publique pour son dixième anniversaire, en mars 1977. CASA fait aujourd’hui partie de la fédération Ars et Fides, qui regroupe des associations européennes de guides bénévoles dans les sites religieux.

Témoignages : émission à écouter dès maintenant via le lecteur média sur cette page