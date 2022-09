Prunay : Aéroclub de Champagne et Association Reims Planeur

20 minutes avec les organisateurs du Sedan-Charleville

Fondé en 1906, le Sedan-Charleville est la plus ancienne course pédestre de ville à ville d'Europe. 24 kilomètres, avec chaque année entre 3000 et 8 300 coureurs au départ. Témoignages de bénévoles organisateurs au sein de l'association Courir en Ardenne.