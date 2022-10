Dans cette émission à écouter via le lecteur sur cette page, Olivier Cattiaux reçoit Mélanie aka Eva Des Lys, effeuilleuse, chanteuse et présidente de l’association Sacré Burlesque ; Harmony aka Dotty Mac Lane, effeuilleuse et Ève Robert photographe spécialisée dans le style Pin-Up rétro et partenaire du festival.

Une deuxième édition à Reims, les 4 et 5 novembre 2022

Au programme, 2 soirées 100% burlesque.

Vendredi 4 novembre 2022 legala des "Newcomers".

Samedi 5 novembre 2022, le gala des professionnels.

Avec : MC La Big Bertha, Kitten De Ville, Colette Collerette et Kiki Beguin, la SCEP...

DJ du vendredi : Louis de Funeste

DJ du samedi : Bart and Baker

Infos pratiques :

La Petite Halle 53 rue Vernouillet

Ouverture des 18h - Marche des créateurs, corner photo, expo…

bar et restauration sur place

Reims : 2ème édition du Sacré Burlesque Festival © Radio France

Le site du festival : www.sacreburlesquefestival.com

Facebook : www.facebook.com/sacreburlesquefestival

Instagram : www.instagram.com/sacre_burlesque_festival

Youtube : www.youtube.com/channel/UC1zFTWN3P5yGkBkGVHa1kFA

Le site de Pin-Up Addict : http://photographe-eve-robert.com