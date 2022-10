Association de mise en valeur du patrimoine et nature

C. Abramowitz

Emission avec l'association Montmort Lucy "Patrimoine et Nature".

L'association Patrimoine et Nature a été fondée en janvier 2008 à l'initiative de quelques Montmortaises et Montmortais, qui souhaitaient s'investir pour valoriser le patrimoine architectural et naturel de leur commune.

Forte d'une vingtaine de membres, l'association a constitué un groupe de travail qui se réunit régulièrement.

Nous réalisons grâce au bénévolat, des actions de mise en valeur et restauration du patrimoine de proximité

Montmort-Lucy - Google Maps

Une émission à écouter dès maintenant sur cette page

Action sur le patrimoine architectural, activités culturelles et nature, troupe de théâtre... Olivier Cattiaux reçoit Daniel Raffard et Michel Schwartzmann, membres de l'Association Patrimoine et Nature de Montmort-Lucy.

Association Patrimoine et Nature

Mairie de Montmort-Lucy

51270 Montmort-Lucy

03 26 59 10 06

montmortlucypatrimoine.org