Challenge des Talents de Demain : partenariat entre Moët & Chandon et lycée de Bazeilles

Le concours "Challenge des Talents de Demain" organisé en partie par Moët & Chandon vient d’avoir lieu. Des étudiants du Lycée des Métiers de Bazeilles ont excellé lors des épreuves d’excellence en matière de gastronomie et du service. C’est notre équipe formidable du jour…

Cette compétition organisée par la Maison Moët & Chandon, Maison de champagne fondée en 1743, avec le Lycée des métiers de Bazeilles vise à mettre en lumière l'excellence des métiers de la Restauration.

Valoriser les métiers de la restauration, détecter les talents de demain pour des besoins futurs, mettre en avant une cuisine plus responsable, etc.

Des recettes élaborées à base de produits régionaux

Les six équipes ont illustré leur savoir-faire lors de différentes épreuves. Service, cuisine, créativité, techniques, accords avec le Champagne.

Dans cette émission à écouter et réécouter via le lecteur en haut de page, Olivier Cattiaux reçoit Antoine Corneille Directeur Hospitalité Privée (Château de Saran, Trianon et Hautvillers), Sylvie Poirson Responsable Développement Ressources Humaines – Moët et Chandon / Ruinart, Fabrice Roquier Professeur en Service / Hôtellerie / Ingénierie hôtelière, ainsi que des élèves comme Gabin Demairé Lepape , lycéen et lauréat du Challenge.

Fabrice Roquier, Antoine Corneille, Gabin Demairé Lepape, Olivier Cattiaux © Radio France

L'intégralité de l'émission à écouter via le lecteur sur cette page

Lycée des métiers de Bazeilles

Moët & Chandon

