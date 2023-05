Les Mousquebières : association de brasseurs amateurs

Anniversaire : 100 ans, pour le club de foot de Blagny Carignan

Aujourd'hui, nous sommes à quelques kilomètres de la frontière belge, à Blagny Carignan (Ardennes). Un peu plus de 3000 habitants et un club de foot qui fête ses 100 ans cette année. On en parle avec d’anciens joueurs, dirigeants, éducateurs et arbitres.