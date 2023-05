Les pieds dans l'Aube, blog et podcast

Des blogueuses passionnées de radio et de réseaux sociaux ont lancé le podcast "Les Pieds dans l'Aube", qui vise à rencontrer des champenois et champenoises inspirants. Leurs chroniques mêlent humour et poésie. Un amour pour notre région et ses habitants qu'elles viennent nous raconter...

Olivier Cattiaux, Lucas Lemaitre, Marie Robert, Anne-Cécile Gille, Mélanie Gremillot © Radio France - Tony Verbicaro

Dans cette émission à écouter sur cette page, Olivier Cattiaux reçoit Anne-Cécile Gille et Marie Robert.

