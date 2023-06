Osmos : association pour le bien-être à Épernay

L'association Osmos rassemble des professionnels du bien-être qui ont voulu se réunir pour créer un réseau local du secteur sparnacien et ses alentours, dans le but de faciliter l'accès au bien-être à tous. Témoignages...

Dans cette émission à écouter sur cette page, des membres fondateurs de l'association Osmos : Mélanie Van Herreweghe graphiste directrice artistique, praticienne en art-thérapie et animatrice d’ateliers créatifs, Sophie Laroche énergéticienne et Olivia Begyn praticienne en art-thérapie vocale, sonothérapie, écriture créative, coach vocale et chanteuse.

Facebook Osmos / Instagram Osmos