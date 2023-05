Rome : des étudiants de Reims reproduisent de célèbres tableaux, en bodypainting !

Des élèves du lycée Europe de Reims de retour de Rome ! Lors d'une résidence artistique à Villa Médicis, ils ont réalisé un body painting qui reproduisait des des scènes de tableaux présents au Palazzo Doria Pamphilj, ainsi qu'une restitution sous forme de slam. Témoignages.

Dans cette émission, retrouvez les témoignages de Christelle Laforge professeure d'esthétique cosmétique parfumerie, Anne-laurène L'Hote professeure de français et histoire, ainsi que Léna Gouverneur et Mathilde Aguinay, élèves en première bac esthétique, cosmétique et parfumerie qui ont participé à cette résidence Villa Médicis à Rome.